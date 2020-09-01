На укрепление набережной в Сыктывкаре понадобится 810 миллионов рублей

31 августа руководитель Коми отчитался перед Владимиром Путиным о состоянии дел в республике. В ходе встречи он обсудил с президентом и вопрос благоустройства.

Владимир Уйба на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил помощи федерального центра в реконструкции Театра оперы и балета и берегоукреплении набережной. Эти объекты должны радовать глаз к 100-летию Коми.

Владимир Уйба заявил, что на реконструкцию театра в бюджете есть 1,7 миллиарда рублей. Но дополнительно стоимость по смете капитального ремонта и реконструкции – 3,4 миллиона.

Для берегоукрепления набережной, которая разрушается с каждым годом все сильнее, нужно не менее 810 миллиона рублей. Врио главы Коми отметил, что такую сумму насчитали сметчики.

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