Владимир Уйба отчитался перед президентом о ситуации в Коми

31 августа состоялась рабочая встреча президента России с руководителем Республики Коми. Ситуация с коронавирусом в регионе стала первой темой обсуждения.

- Налажена работа системы здравоохранения республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1472 койки. Начинали мы с 410, которые были расчетные. То есть в три с половиной раза увеличили. Стабильно выдерживаем показатель более 50 процентов резерва коечных мест, - рассказал Владимир Уйба.

По его словам, дополнительные койки – это дополнительное оборудование. В решении этой задачи республике огромную помощь оказали Правительство РФ, Минпромторг, Минздрав России. Тажке В.Уйба отметил помощь социально ориентированных бизнес-партнеров.

- Они проявили себя именно как партнеры. Это «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Северсталь», «Монди СЛПК», «Лузалес» и многие-многие другие. Просто встали плечом к плечу. Была оказана существенная поддержка и специалистами. Это в первую очередь Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова (Санкт-Петербург), ФМБА России и опять же Минздрав России. Просто неоценимую помощь оказало Правительство города Москвы, передав нам новенькое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. И уже к маю в республике были развернуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, мы в разы просто увеличили количество тестируемых пациентов именно на ПЦР, и это позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек, - подчеркнул врио главы Коми.

Владимир Уйба также сообщил, что совместно с Минздравом России были переучены более трех тысяч специалистов - врачи, средний персонал, именно по программе дополнительного образования по борьбе с COVID-19. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания.

- Владимир Владимирович, я хочу в этой связи просто отдельно сказать вам (я постоянно встречаюсь с медицинским сообществом, меня просили, я не могу этого не выполнить), передать вам огромное человеческое спасибо. А женская половина медицинского сообщества за то, что Вы поддержали и детей, и матерей с детьми, и малоимущих, просила Вас обнять. Передаю, как просили. Спасибо вам огромное, - в завершении темы добавил Владимир Уйба.

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