В Коми школьников из тундры возят в школу на вертолете

В Коми школьников Большеземельской тундры к месту учебы доставляют вертолетом. О первом рейсе сообщил ПСК «Оленевод».

- Наши школьники самые крутые в мире. В школу их возят вертолетом, - сообщает воркутинский ПСК «Оленевод».

Вчера, 29 августа, состоялся первый вертолетный рейс из множества запланированных. К месту учебы были доставлены 15 школьников. Совершить полеты стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.

Кстати, о не самых стандартных способах передвижения. Недавно 11 жителей Коми совершили сплав на самодельном плоту в Сыктывдинском районе. Для них это уже добрая традиция: путешествовать по реке, при этом купаться и загорать под звуки гитары и губной гармошки, ловить рыбу. Подробнее об этом читайте здесь.

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