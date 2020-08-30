Россиян снова пустят в Молдавию

С 1 сентября россияне смогут въезжать в Молдавию, сообщает издание newsmaker.md со ссылкой на соответствующее решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Россия вошла в число стран «зеленой зоны», в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек. Кроме того, граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Накануне Министерство здравоохранения Молдавии опубликовало список стран «красной зоны», в который вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Франция и другие.

Напомним, Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время въезд может разрешить Польша.

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