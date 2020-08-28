Вселенский потоп: в Сыктывкаре водой залило целый подъезд (видео)

27 августа в столице Коми внезапно разразился сильный ливень. Последствия на удивление оказались весьма неприятными для Эжвинского района. Подробнее об этом рассказали читатели PG11.ru.

По словам горожан, в доме на улице Космонавтов,13 вода лилась буквально водопадом, с последнего этажа до первого. Жильцы так и не смогли дозвониться до управляющей компании, пока проблема не получила огласку в Сети. Пожарные и электрики приехали только после замыкания электрощитков.

К слову, в Эжве в тот день пострадал не только жилой дом: на Проспекте бумажников дорога превратилась в настоящую реку. Дошло до того, что автомобили просто тонули в мощном потоке мутной воды.

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