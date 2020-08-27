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После дождя в Сыктывкаре затопило целую улицу (видео)

После дождя в Сыктывкаре затопило целую улицу (видео)

27 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриношот из видео / Ольга Владимировна для PG11.ru
Автомобили стали тонуть в мутном потоке воды

27 августа в столице Коми хлынул мощный ливень. Джодь оказалс внезапным не только для горожан, но и для эжвинских стоков - одну из улиц района буквально затопило. Об этом порталу PG11.ru рассказали горожане.

По словам чоевидцев, на Проспекте бумажников одна из дорог буквально превратилась в реку. На видео, которое сняли сыктывкарцы, можно заметить, что автомобили поросту тонут в нескончаемом потоке мутной воды. В чем причина внезапного ЧП, помимо дождя, пока не ясно.

Кстати, недавно руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал прогноз на сентябрь. Месяц, как и кнец августа, ожидается в целом комфортным. Температура воздуха будет чуть выше нормы, а количество осадков около и ниже нормы. Жары, конечно, уже больше не будет.

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Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Ольга Владимировна получает гонорар в размере 200 рублей за сообщение и видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после окончания режима самоизоляции в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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