27 августа в столице Коми хлынул мощный ливень. Джодь оказалс внезапным не только для горожан, но и для эжвинских стоков - одну из улиц района буквально затопило. Об этом порталу PG11.ru рассказали горожане.

По словам чоевидцев, на Проспекте бумажников одна из дорог буквально превратилась в реку. На видео, которое сняли сыктывкарцы, можно заметить, что автомобили поросту тонут в нескончаемом потоке мутной воды. В чем причина внезапного ЧП, помимо дождя, пока не ясно.

Кстати, недавно руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал прогноз на сентябрь. Месяц, как и кнец августа, ожидается в целом комфортным. Температура воздуха будет чуть выше нормы, а количество осадков около и ниже нормы. Жары, конечно, уже больше не будет.

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