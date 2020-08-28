Темнота, опасность и нереальные нагрузки: в каких условиях работают шахтеры Коми

Профессия шахтера всегда была трудной и опасной - взрывы метана постоянно уносят жизни множества людей. Стоит ли рисковать ради такой профессии? В честь дня шахтера, который отмечается 30 августа, портал PG11.ru подготовил для вас материал про работников воркутинских шахт.

Что думают о своей работе шахтеры?

Шахтер Алексей Витер заявляет, что сейчас работать на шахте намного безопаснее, чем, к примеру, десять лет назад. По его словам, крупные компании прикладывают много усилий, чтобы сохранить жизнь своих сотрудников.

vk.com/ Алексей Витер

О нас действительно заботятся. Нам дают путевки, отправляют в оздоровительные центры, строят на территории шахт тренажерные залы. Да и вообще, отправляют на пенсию пораньше, - отмечает Алексей Витер.

Мужчина заявляет, что профессия шахтера не так востребована в наше время. По его словам, добыча газа и нефти вытесняют рынок угля.

Идти работать в шахту или нет - это личное дело каждого. Я пошел по стопам отца и деда и не жалею об этом. И я не против, если мой ребенок будет работать на шахте. Только обязательно с горным образованием, чтобы дальше двигаться по карьерной лестнице, - заключает шахтер.

Алексей Витер от всей души поздравляет своих коллег с праздником, желает им крепкого здоровья, мягкого угля и крепкой кровли.

Александр Иванов (фамилия изменена) рассказывает, что для обеспечения безопасности шахтеров сейчас внедряются новые технологии, которые следят за газовой обстановкой, отслеживают местоположение людей в реальном времени.

Наука не стоит на месте. Сейчас совершенствуются методы определения опасных зон. Конечно, работа под землей несет в себе определенные риски. Но сейчас стало намного безопаснее, чем в 1997 году, когда я начинал, - рассказывает шахтер.

Мужчина заявляет, что шахтерский труд никогда не был легким. Однако, по его словам, осознание того, что ты сделал что-то полезное, перекрывает все недостатки.

Иногда приходится работать по шесть часов в полусогнутом состоянии. Но сейчас и эту проблему пытаются решить, вводят новые технологии, которые сильно облегчают труд, - поделился мужчина.

Александр заявляет, что на шахты нужны молодые специалисты. По его словам, престиж такой работы сильно преуменьшен. Мужчина заявляет, что заработная плата приличная, поэтому большему количеству людей стоит рассмотреть профессию шахтера как свое призвание.

Однако не все шахтеры довольны своей профессией. Андрей Морозов (фамилия изменена) заявляет, что его работа - каторга с нищенской зарплатой. По его словам, он зарабатывает намного меньше своей жены.

Грязь, холод, пыль и темнота - вот чем характеризуются шахты Российской Федерации. Я не советую молодым людям идти работать в эту сферу, своих детей я сюда не пущу. Остаюсь я здесь только из-за денег. Мы здесь все заложники, другой работы не найти. И начальство это знает, поэтому платят, как хотят, - сетует мужчина.

Андрей отмечает, что после взрыва на «Северной» шахте в 2016 году, люди перестали «играться» с датчиками метана. По его словам, работать с угрозой для жизни шахтеров никто не заставляет. Однако иногда приходится рисковать.

Трагедии на воркутинских шахтах

Фото: «Моя Воркута»

Статистика показывает, что труд шахтеров и вправду один из самых опасных в мире. Под землей регулярно происходят несчастные случаи, которые уносят множество жизней:

1 апреля 1961 года на шахте «Воркутинская» в результате взрыва метана погибло 28 шахтеров .

. 20 февраля 1964 года на шахте «Капитальная» в результате взрыва метана погибло 59 шахтеров .

. 23 сентября 1980 года на шахте «Юр-Шор» в результате взрыва метана погибло 34 шахтера .

. 18 января 1998 года на шахте «Центральная» на глубине 900 метров из-за пожара и взрыва метана погибли 27 человек . Тела 17 горняков так и не были найдены.

. Тела 17 горняков так и не были найдены. 13 января 2002 года на шахте «Воркутинская» от взрыва метана погибли 5 горняков .

. 25 июня 2007 года на шахте «Комсомольская» от взрыва метана погибли 11 человек .

. 11 февраля 2013 года на шахте «Воркутинская» произошел взрыв метана. В результате погибло 19 горняков .

. Врыв на шахте «Северная» произошел 25 февраля 2016 года. В результате погибло 30 шахтеров и произошел подземный пожар. Взрыв вызвал обрушение пород кровли и завалы в вентиляционном и конвейерном подъемах.

и произошел подземный пожар. Взрыв вызвал обрушение пород кровли и завалы в вентиляционном и конвейерном подъемах. 6 марта 2020 года на шахте «Воркутинская» погибло 2 человека . Причиной трагедии стал выброс метана.

. Причиной трагедии стал выброс метана. 15 августа 2020 года на шахте «Воргашорская» из-за обрушения аварийной конструкции погибло 4 человека.

Какие новые технологии применяются в шахтах?

Фото: Воркутауголь/ Генеральный директор «Воркутауголь» Николай Кигалов

Генеральный директор «Воркутауголь» Николай Кигалов заявил, что шахтерский труд очень сложный и опасный и именно поэтому люди, которые выбирают для себя эту профессию вызывают у него глубокое уважение.

Конечно, сейчас горняк - это не мужик с киркой и лопатой. Наши сотрудники - высококвалифицированные специалисты. Многие процессы автоматизированы. В шахте проведен промышленный Wi-Fi для использования подземных смартфонов. С их помощью работники могут фиксировать и сообщать наверх о каких-либо неполадках, технологических процессах, получать задания от руководителя. Кроме того, эта сеть необходима для работы современной цифровой системы управления производственными процессами и контроля безопасности AMICUM, - заявляет Николай Кигалов.

Генеральный директор заявляет, что это новшество позволит обезопасить работу в шахтах. Персонал участка аэрологической безопасности, вентиляции и техники безопасности ежесуточно обследует датчики определения газов в шахте. Все это позволяет сделать процесс добычи угля значительно безопаснее.

Компания вкладывает серьезные средства на обучение и развитие персонала, предоставляет возможность выстроить карьеру, при условии, что работник сам готов развиваться и достигать значимых результатов. Мы предоставляем полный соцпакет, который даёт сотрудникам возможность качественного медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения их самих и членов семей. Не могу не отметить стабильную конкурентоспособную заработную плату, - рассказывает Николай Кигалов.

Руководитель отметил, что компания не забывает про город в котором живут. Ежегодно в рамках социального партнёрства «Воркутауголь» выделяет 20 миллионов рублей на развитие и благоустройство Воркуты. В этом году была оказана дополнительная поддержка во время борьбы с пандемией.

Компания закупила лекарства, средства индивидуальной защиты, оборудование для больниц города. Направила финансирование на ремонт и обслуживание медицинского оборудования. На сферу здравоохранения было выделено дополнительно 10 миллионов рублей, - заключает генеральный директор «Воркутауголь».

Сколько зарабатывают шахтеры?

Мы узнали на популярном сайте ваканский, сколько сейчас предлагают шахтерам за работу. Самые популярные вакансии:

Сервисный инженер - 100 000 рублей .

. Механик по обслуживанию оборудования - 100 000 рублей .

. Горный мастер - 148 000 рублей .

. Электрогазосварщик - 45 000 рублей.

Из этого всего можно сделать вывод, что шахтерам приходится нелегко. Новые технологии облегчают их труд и снижают опасность работы на шахтах, компании следят за жизнью своих сотрудников. Однако несмотря на все это, вероятность погибнуть на подобной работе остается высокой.

Труд шахтеров всегда был важен как для жителей Республики Коми, так и для всей России. В преддверии наступающего праздника редакция портала PG11.ru хотела бы пожелать труженникам шахт крепкого здоровья и благополучия. Берегите себя и своих родных!

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