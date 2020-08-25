Главный синоптик России дал прогноз на сентябрь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал прогноз на сентябрь. Месяц, как и кнец августа, ожидается комфортным, пишет ТАСС.

Главный синоптик России рассказал, что сентябрь будет теплым. Температура воздуха будет чуть выше нормы, а количество осадков около и ниже нормы. Жары, конечно же, уже больше не будет. Но погода будет весьма комфортной.

Кроме того, почти на всей территории России ожидается тёплая погода до конца августа:

- Сейчас, если смотреть на прогноз декадной температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 °C, где-то - на 8 °C, - приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что температура ниже или в пределах нормы будет лишь в Якутии, Магаданской области, центральных регионах Хабаровского края, на Чукотке и Камчатке.

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