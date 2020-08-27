На месте полигона в Шиесе хотят начать новую стройку

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в среду поручил проработать вопрос перевода территории лесфонда в районе станции Шиес, где планировалось строительство полигона ТКО, в земли населенных пунктов, чтобы ее можно было использовать под индивидуальное жилищное строительство, сообщили в пресс-службе администрации региона, пишет ТАСС.

В среду Цыбульский совершил рабочую поездку в Ленский район, посетил территорию, где планировалось строительство полигона, пообщался с экоактивистами и сотрудниками ООО «Экотехнопарк».

- Активисты считают, что назначением использования этой земли может стать индивидуальное жилищное строительство. По их мнению, это один из способов защиты земли от строительства на ней промышленных объектов. Для решения этого вопроса необходимо согласование Рослесхоза, врио губернатора заверил, что готов решить вопрос с ведомством, если у жителей Ленского района действительно сохранится интерес к тому, чтобы получить эти участки под ИЖС, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день стоит вопрос начала активных работ по рекультивации земельного участка, на котором начиналась стройка. Первый этап рекультивации должен быть завершен до конца текущего года, однако работы ведутся крайне низкими темпами.

- Была задача посмотреть, как идет рекультивация: она идет критически медленно. Это правда. Нельзя сказать, что ничего не делается: формально какое-то передвижение сооружений есть, но тем не менее мы понимаем, что это пока еще далеко от того, что подразумевает рекультивация, и будем сейчас добиваться того, чтобы она происходила, - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

В «Экотехнопарке» отметили, что продолжение рекультивации невозможно, пока представителям организации не будет обеспечен доступ к территории, чтобы завезти топливо и технику для демонтажа построек.

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