Заболеваемость, изоляция и паника: каких трудностей ждут учителя сыктывкарских школ

1 сентября вновь открываются сыктывкарские школы. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарских учителей, с какими проблемами в обучении они могут столкнуться.

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в школах будет проводиться измерение температуры на входе, обработка рук антисептиками, проветривание помещений и соблюдение социальной дистанции.

В Роспотребнадзоре отметили, что ученикам школ и студентам техникумов маски носить не обязательно, однако это не касается учеников высших учебных заведений. Они обязаны посещать занятия только в масках.

Также Министерство образования заявило, что с учениками будут проводится информационно-разъяснительные работы, которые будут направлены на повышение знания учеников о коронавирусной инфекции и мерах безопасности.

Именно с такими ограничительными придется столкнутся 11,5 тысячам первоклассникам из Коми, которые пойдут в школу первого сентября. Готовы ли школы их принять?

На входе в СОШ №1 стоит охранник, который измеряет температуру и обрабатывает руки антисептиками. Также на специальном стенде есть дополнительный антисептик и маски.

В кабинетах и коридорах стоят рециркуляторы воздуха. Уборщица обрабатывает все горизонтальные поверхности дезинфицирующим раствором.

Школа №1 показала, что полностью готова к принятию учеников с первого сентября. Но с какими с какими неожиданными проблемами могут столкнуться сыктывкарские общеобразовательные учреждения?

Каких проблем ожидают учителя?

Не все считают, что ограничительные меры негативно скажутся на процессе обучения. Преподаватель Анастасия Морозова отметила, что некоторые запреты могут положительно сказаться на процессе обучения.

Пока что трудно говорить о каких-то проблемах, так как обучение еще не началось. Однако можно отметить, что у учеников появится больше желания учиться, так как их не будут отвлекать посторонние активности. Да, поначалу может быть тяжело привыкнуть к отсутствию перемен, но, возможно, у детей появится возможность сильнее углубиться в учебу, - заявляет преподавательница.

Преподаватель Полина Козлова отметила, что процесс обучения в 2020 году будет разительно отличаться от всего того, с чем сталкивались сыктывкарцы раньше, однако перенесенный опыт карантина и изоляции поможет справиться со всеми проблемами.

vk.com/ Полина Козлова

То, что всем придётся носить маски и пользоваться антисептиками ещё не так страшно и вполне реально. Если в общеобразовательных школах за классом будет закреплён кабинет, то в «художке» или той же «музыкалке» так сделать не получится, так как каждый кабинет приспособлен под ограниченное количество предметов. Например, нельзя провести живопись и макетирование в одном и том же классе, - заявлет девушка.

Полина отметила, что соблюдать правила защиты легко, потому что страна уже живет так не в первый месяц. Девушка призывает учеников и их родителей перетерпеть вынужденные меры, ведь самое главное - чтобы всё снова не закрыли на карантин.

Преподаватель Полина Ряднова отметила, что перемены детям крайне необходимы. И, если нет возможности их организовать, то нужно хотя бы проводить зарядку.

На педагогов ляжет огромная ответственность, за детками нужно будет следить, вовремя проветривать помещения так, чтобы они не заболели, - заявляет Полина Ряднова.

Девушка отмечает, что точный план действий будет понятен после того, как начнется процесс обучения. По ее словам, нужно следить за проблемами, которые будут возникать и оперативно их устранять.

Один из сыктывкарских педагогов, который пожелал остаться анонимным, отмечает, что следующий год для учителей будет крайне непростым, особенно в психологическом плане.

Преподавать станет определенно сложнее. Нагрузки станет вдвое больше, разумеется это никак не скажется на наших зарплатах. Многие не понимают, что мы сами находимся в атмосфере неизвестности и также, как родители, не понимаем, чего ждать дальше, - заключил преподаватель.

Чего опасаются родители?

Матери высказывают волнение по поводу введеных ограничительных мер. Анна Антонова (фамилия изменена) не понимает, как эти меры должны спасти ее ребенка от заболеваемости и беспокоится за его здоровье.

Все дети будут сидеть в одном классе и обмазывать друг друга своими соплями. Только представьте, какая духота будет в классе от того, что школьники весь день сидят и никуда не выходят. Непонятно, как будет организовано питание, - заявляет Анна Антонова.

По словам матери, в школах всегда были «проблемные» дети или те, кому некуда выплеснуть свою энергию. По ее словам, они будут сильно мешать процессу обучения.

Психологически для детей это будет огромным испытанием. Вся эта атмосфера изоляции непременно скажется на успеваемости. А самое главное, что бесит - никто не хочет ни о чем рассказывать! Учителя сами не понимают, как им справляться с рекомендациями Роспотребнадзора. Одно дело написать на бумажке, другое дело сделать в реальной жизни, - заключает Анна.

Оксана Мартынова настроена не так пессиместично. По ее словам, некоторые из ограничительных мер смогут даже помочь детям.

vk.com/ Оксана Мартынова

Если дети будут в одном кабинете, им будет даже проще. Главное, чтобы помещение проветривалось после каждого урока. При чем это не новинка, в некоторых школах такое практиковалось и вначальных классах. Единственная проблема, которую я вижу - большая нагрузка на школу. Все проблемы, которые будут появлятся, повесят на учителей и из-за этого они будут очень уставать, - заявляет Оксана Мартынова.

Девушка также отмечает, что подобная изоляция поможет решить проблемы с дерущимися и курящими школьниками, так как за ними будет постоянный надзор.

Мнение эксперта

Директор проектного комитета «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» Андрей Бурдаев отметил, что образовавшаяся ситуация с обучением - крайне серьезная. Он заявил, что сейчас в регионах обсуждают и готовят к запуску модель «один заболевший - весь класс на дистанционку».

vk.com/ Андрей Бурдаев

Сложно говорить о чем-то, когда сейчас все - эксперты по коронавирусу. Да, в школах есть рекомендации от Роспотребнадзора. Но чтобы их безупречно выполнить, необходимо вдвое увеличить площади, фонд оплаты труда, выделить многомиллионый бюджет на закупку средств обеззараживания, - заявляет Андрей Бурдаев.

Мужчина отметил, что есть несколько вещей, которые школы и родители смогут сделать самостоятельно:

Объяснить детям, что это серьезно. Элементарно научить мыть руки. Давать с собой спецпакет (маски, моющие и дезинфицирующие средства – хотя бы кусок хозяйственного мыла, оно тоже хорошо обеззараживает).

Учителям проводить хотя бы первую неделю конкурсы «самая веселая маска». Носить маски должно стать весело и не стыдно.

Учителям провести тренинги «разговор с дистанцией». Дети должны на себе отработать, что разговаривать можно не практически в обнимку.

Учителям (классным руководителям) максимально занять детей на переменах и с максимально возможным соблюдением дистанции.

Особое внимание уделить детям, которых родители все-таки свозили на юг.

По возможности купить бюджетные фитнес-браслеты, которые измеряют температуру.

Жесткий мониторинг температур и недопуск детей с малейшими признаками заболевания.

Врачи будут перегружены, администрациям школ рассмотреть варианты справок от самих родителей.

Поддерживать дистанционное обучение в рабочем состоянии. Обеспечить разумный подход к домашним заданиям и контролю дистанционной активности учеников. Дистанционное обучение должно стать для учеников, а не для родителей и их знакомых, владеющими компьютерными технологиями. Отдельная тема – разумные домашние задания. Кроме презентаций есть масса других инструментов и форм.

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