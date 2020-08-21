В минобразе Коми рассказали, как пройдут праздничные мероприятия в День знаний

1 сентября в Сыктывкаре будет отмечаться день знаний, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятия пройдут в необычном формате. Портал PG11.ru узнал, как будет проходить празднование.

Министерство образования отмечает, что организация и проведение Дня знаний будет организовано следующим образом:

индивидуально для каждого класса в закрепленном кабинете

на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты и с учетом соблюдения социальной дистанции.

Также для предотвращения заболеваний сделают следующее:

на входе в здание будут измерять температуру;

будут созданы условия для удобной обработки рук антисептиками;

поветривание помещений;

доступ лиц с признаками коронавируса будет запрещен;

соблюдение социальной дистанции для избежания скопления в холлах, коридорах, при входе в аудитории.

В Роспотребнадзоре отметили, что ученикам школ и студентам техникомов маски носить не обязательно, однако это не касается учеников высших учебных заведений. Они обязаны посещать занятия только в масках.

Также в Министерстве образования рассказали, что на время обучения будут введены ограничения:

с учениками будут проводится информационно-разъяснительные работы, которые будут направлены на формирования понимания сложной эпидемиологической ситуации и необходимости обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний;

занятия по физкультуре будут проводится максимально на открытом воздухе;

расписание будет формироваться с расчетом на то, что учебные группы будут контактировать друг с другом по минимуму.

при входе в образовательную организацию будут измерять температура. При выявлении у ученика температуры выше 37,1 °C и с признаками инфекционных заболеваний, они будут изолированы до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей.

Также Роспотребнадзор отметил, что проведение массовых мероприятий с участием нескольких классов недопустимо.

Напомним, что ранее обсуждалась отмена звонков и перемен в школах. Помещения школ будут тщательно проветривать, также в них установят рециркуляторы воздуха. Вопрос с переменами еще не решился. Возможно, детям запретят свободное перемещение по школе, и им придется весь день проводить в одном кабинете.

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