В Госдуме предложили перенести начало учебного года на месяц

Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, пишет РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что его инициатива обусловлена ежедневным выявлением в России около 5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

- Считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября, — говорится в письме депутата.

По его мнению, лишний месяц «позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания». Власов также отмечает, что у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года.

Напомним также, в правительство внесли законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч рублей. Деньги предлагают выдавать к началу учебного года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»