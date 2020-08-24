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В России предложили выдавать по 10 тысяч рублей на сборы детей в школу

В России предложили выдавать по 10 тысяч рублей на сборы детей в школу

24 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Парламентарии также выступают за ежегодное индексирование данной выплаты

В правительство внесли законопроект о  ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч рублей. Деньги предлагают выдавать к началу учебного года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов lenta.ru.

Депутаты от фракции ЛДПР, поддержавшие законопроект, отмечают, что в результате пандемии коронавируса финансовое положение многих семей значительно ухудшилось. Они добавили, что сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 тысяч рублей. Парламентарии также выступают за ежегодное индексирование данной выплаты.

В случае принятия закона о выплатах родителям школьников он выступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, могут получить право на ежемесячные выплаты в размере десять тысяч рублей. Согласно документу, гражданам, которые занимаются уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, государство будет ежемесячно выплачивать десять тысяч рублей с ежегодной индексацией.

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Деньги Дети Школа

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