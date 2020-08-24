«Черный август»: россиянам предрекли разорение и банкротства

Конец августа принесёт россиянам банкротства и разорение бизнеса. Так считает известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин. Об этом он заявил на YouTube-канале «Аврора», пишет «Рамблер».

Экономист полагает, что к концу августа закончится отсрочка по кредитам, введенная весной из-за пандемии. Поэтому россияне массово начнут подавать заявления на банкротство. По мнению Делягина, наступают сложные времена и для бизнеса. Осенью контролирующие и надзорные органы начнут собирать налоги и штрафы, которые прощали в пандемию.

Россиянам придётся усердно работать, чтобы восстановить прежний достаток. Их ждёт суровая осень и зима. Если начнётся новая волна пандемии, то ситуация усугубится.

В правительство внесли законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч рублей. Деньги предлагают выдавать к началу учебного года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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