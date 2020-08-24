Эксперт рассказал о влиянии 5G на здоровье

В целом развитие сетей 5G сильно не повлияет на организм человека, так как организм очень хорошо приспосабливаемся к новым условиям окружающей среды, мы так эволюционируем, рассказал агентству «Прайм» медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али, передает РИА Новости.

- Есть такой феномен, что люди, когда их помещают в экранированное пространство, начинают чувствовать себя хуже, нежели когда их помещают в электромагнитное поле. То же самое, я думаю, случится и с технологией 5G, когда мы просто через какое-то время к ней привыкнем и те предполагаемые изменения, которые могут быть, будут нивелированы нашим организмом, — считает эксперт.

К тому же не стоит забывать, что наша планета имеет свое электромагнитное поле, есть солнечная радиация и другие электромагнитные поля.

Напомним также, недавно эксперты выяснили, в чем заключается главная опасность беспроводных наушников. Дело в непосредственной их близости от мозга. Эксперт отметил, что число лиц, которые страдают от магнитных колебаний природы, только возрастает.

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