Названа главная опасность беспроводных наушников

Эксперты выяснили, в чем заключается главная опасность беспроводных наушников. Дело в непосредственной их близости от мозга. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Опасность Bluetooth-наушников для здоровья человека заключается в том, что они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга. Эксперт отметил, что число лиц, которые страдают от магнитных колебаний природы, только возрастает.

Примерно в сорока странах ученые указывают, что беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга. Все из-за Bluetooth, который по своим свойствам сравним с микроволновым излучением. Но говорить о статистике вреда однозначно тоже нельзя, потому что технологии постоянно совершенствуются. Тимофеев отметил, что в ближайшем будущем должны появиться новые технические решения, которые повысят качество работы без какого-либо вреда здоровью.

Еще одна опасность - это массовое распространение реплик под качественные наушники. Именно от них страдает слух и здоровье, считает эксперт. Также важно учитывать, что в разных странах свои стандарты отношения к здоровью и к производству электроники, то есть производители допускают разный уровень мощности взаимодействия наушников с человеком.

Но стандарт Bluetooth давно одобрен в мире для передачи данных и голоса за счет низкого коэффициента излучения для здоровья человека.

- При этом класс распространения волн разный. Устройства, которые имеют минимальную дальность воздействия, максимально безопасны. В случае с наушниками надо смотреть так: положить гаджет на стол и, надев наушники, отходить от него. Если при расстоянии в несколько метров сигнал становиться слабым, то аппарат максимально безопасен, - заключил эксперт.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»