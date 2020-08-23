Где отдохнуть в Коми и как получить за это деньги: подборка от специалистов этнопарка

Где отдохнуть в Коми и как получить за это деньги: подборка от специалистов этнопарка23 августа 2020
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www.ethnopark-rk.ru/ Плато Маньпупунер
Любой сможет увидеть столбы выветривания
Недавно заработала программа, по которыой жители могут получить до 15 тысяч рублей кэшбэка за туры по России. Финно-угорский этнопарк также участвует в поддержке внутреннего туримза. Специалисты этого центра рассказали, где можно отдохнуть в Республике Коми и получить за это деньги.
Сотрудники Финно-угорского этнопарка специально разработали линейку турпродуктов, отвечающих требованиям федеральной программы:
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«По следам Кандинского»
В Коми крае передаются из уст в уста легенды и предания про мистический народ чудь. За поисками этого загадочного народа в зырянский край в начале прошлого века отправился знаменитый художник абстракционист Василий Кандинский, который был в то время студентом исторического факультета и увлекался этнографией. До сих пор ученые ломают головы над вопросом, кем именно был этот народ, во что веровал и что из себя представлял. Сотрудник этнопарка предлагают вам отправиться в экспедицию на поиске этого интересного народа. В формате квеста вы сможете узнать о религии древних коми, легендах и преданиях.
Продолжительность путешествия: 5 дней/4 ночи
Маршрут путешествия: Сыктывкар - Усть-Кулом - Усть-Вымь - Ыб - Емва - Сыктывкар
Цена тура: 72 800 рублей
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«Нефтетур»
Курс денег, цены на бензин, стоимость всех товаров и услуг, которыми мы пользуемся каждый день – всё это зависит от нефти. Этот тур позволит вам окунуться в мир нефти. Вы посетите родину первой российской нефти - город Ухту, увидите естественный выход нефти из земли, порисуете нефтью и возьмете с собой на память сувениры из настоящей нефти.
Продолжительность путешествия: 5 дней/4 ночи
Маршрут путешествия: Сыктывкар - Ухта - Сыктывкар
Цена тура: 78340 рублей
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«Чудо России»
Уникальный тур, который предлагает посетить самые живописные места Республики Коми. В ходе путешествия вы сможете познакомится с уникальными традициями, обычаями и коми национально кухней в Финно-угорском этнопарке, а также совершить незабываемый полет на Маньпупунер. Этот памятник природы окутан легендами и суевериями манси, возраст столбов выветривания - 200 миллионов лет.
Продолжительность путешествия: 7 дней / 6 ночей
Маршрут путешествия: Сыктывкр – Ыб – Сыктывкар – Ухта –Троицко-Печорск – Плато Маньпупунёр - Ухта.
Цена тура: 130 175 рублей
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«Зырляндия»
Многие знают, что известный художник Василий Кандинский вдохновлялся русским севером, его природой, историей, древней христанской культурой, фольклором. А путешествие до Усть-Кулома, к «вратам смерти», соприкосновение с таинственным и колдовским лесным миром дали Василию Кандинскому силы для творческих поисков и смелость видеть мир по-новому.
Этот тур проведет вас по местам, которые вдохновили Василия Кандинского на его творчество.
Продолжительность путешествия: 7 дней / 6 ночей
Маршрут путешествия: Сыктывкар – Ыб – Сыктывкар – Ыб - Аджером - Ульяново - Дон – Ыб – Сыктывкар – Ухта – Троицко-Печорск – Плато Маньпупунёр – Троицко-Печорск -Ухта.
Цена тура: 139 675 рублей
Каждый турпакет включает эксклюзивную культурно-развлекательную программу, питание, трансфер и проживание в сертифицированных гостиницах региона. Туры расчитаны на пять, шесть или семь суток.
Напомним, что ранее мы писали о том, как любой сыктывкарец может получить кэшбэк за туры по России.
Благодаря этой программе туристы могут получить вовзрат средств в размере:
- 5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей;
- 10 тысяч рублей за поездку стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей;
- 15 тысяч рублей за поездку стоимостью выше 75 тысяч рублей.
Чтобы получить эти средства, путешествие необходимо совершить до 20 декабря 2020 года. Важным условием является онлайн-оплата поездки картой «Мир».
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