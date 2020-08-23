Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться?
Главная
Новости
Где отдохнуть в Коми и как получить за это деньги: подборка от специалистов этнопарка

Где отдохнуть в Коми и как получить за это деньги: подборка от специалистов этнопарка

23 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
www.ethnopark-rk.ru/ Плато Маньпупунер
Любой сможет увидеть столбы выветривания

Недавно заработала программа, по которыой жители могут получить до 15 тысяч рублей кэшбэка за туры по России. Финно-угорский этнопарк также участвует в поддержке внутреннего туримза. Специалисты этого центра рассказали, где можно отдохнуть в Республике Коми и получить за это деньги.  

Сотрудники Финно-угорского этнопарка специально разработали линейку турпродуктов, отвечающих требованиям федеральной программы:

  • «По следам Кандинского»

В Коми крае передаются из уст в уста легенды и предания про мистический народ чудь. За поисками этого загадочного народа в зырянский край в начале прошлого века отправился знаменитый художник абстракционист Василий Кандинский, который был в то время студентом исторического факультета и увлекался этнографией. До сих пор ученые ломают головы над вопросом, кем именно был этот народ, во что веровал и что из себя представлял. Сотрудник этнопарка предлагают вам отправиться в экспедицию на поиске этого интересного народа. В формате квеста вы сможете узнать о религии древних коми, легендах и преданиях. 

Продолжительность путешествия: 5 дней/4 ночи 

Маршрут путешествия: Сыктывкар - Усть-Кулом - Усть-Вымь - Ыб - Емва - Сыктывкар

Цена тура: 72 800 рублей

  • «Нефтетур»

Курс денег, цены на бензин, стоимость всех товаров и услуг, которыми мы пользуемся каждый день – всё это зависит от нефти. Этот тур позволит вам окунуться в мир нефти. Вы посетите родину первой российской нефти - город Ухту, увидите естественный выход нефти из земли, порисуете нефтью и возьмете с собой на память сувениры из настоящей нефти.

Продолжительность путешествия: 5 дней/4 ночи

Маршрут путешествия: Сыктывкар - Ухта - Сыктывкар

Цена тура: 78340 рублей

  • «Чудо России»

Уникальный тур, который предлагает посетить самые живописные места Республики Коми. В ходе путешествия вы сможете познакомится с уникальными традициями, обычаями и коми национально кухней в Финно-угорском этнопарке, а также совершить незабываемый полет на Маньпупунер. Этот памятник природы окутан легендами и суевериями манси, возраст столбов выветривания - 200 миллионов лет.

Продолжительность путешествия: 7 дней / 6 ночей

Маршрут путешествия: Сыктывкр – Ыб – Сыктывкар – Ухта –Троицко-Печорск – Плато Маньпупунёр - Ухта.

Цена тура: 130 175 рублей

  • «Зырляндия»

Многие знают, что известный художник Василий Кандинский вдохновлялся русским севером, его природой, историей, древней христанской культурой, фольклором. А путешествие до Усть-Кулома, к «вратам смерти», соприкосновение с таинственным и колдовским лесным миром дали Василию Кандинскому силы для творческих поисков и смелость видеть мир по-новому.

Этот тур проведет вас по местам, которые вдохновили Василия Кандинского на его творчество. 

Продолжительность путешествия: 7 дней / 6 ночей

Маршрут путешествия: Сыктывкар – Ыб – Сыктывкар – Ыб - Аджером - Ульяново - Дон – Ыб – Сыктывкар – Ухта – Троицко-Печорск – Плато Маньпупунёр – Троицко-Печорск -Ухта.

Цена тура: 139 675 рублей

Каждый турпакет включает эксклюзивную культурно-развлекательную программу, питание, трансфер и проживание в сертифицированных гостиницах региона. Туры расчитаны на пять, шесть или семь суток.

Напомним, что ранее мы писали о том, как любой сыктывкарец может получить кэшбэк за туры по России. 

Благодаря этой программе туристы могут получить вовзрат средств в размере:

  • 5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей;
  • 10 тысяч рублей за поездку стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей;
  • 15 тысяч рублей за поездку стоимостью выше 75 тысяч рублей.

Чтобы получить эти средства, путешествие необходимо совершить до 20 декабря 2020 года. Важным условием является онлайн-оплата поездки картой «Мир».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Путешествия

Читайте также: В правительстве рассказали, кто получит еще одну выплату на детей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Жители Коми смогут пообщаться с режиссером боевика «Хардкор» Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Притягательные позы и чарующие взгляды: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
вчера
Названа главная опасность беспроводных наушников Читать
21 августа
Россиянам вернут деньги за отдых в Республике Коми Читать
Посмотреть все
21 августа Китайская надежность: в Сыктывкаре появился новый недорогой внедорожник
19 августа Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru