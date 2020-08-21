Россиянам вернут деньги за отдых в Республике Коми

С 21 августа по 28 августа в России запускается новая программа, которая позволит вернуть деньги за туры по России. Портал PG11.ru узнал, куда можно поехать, чтобы получить «кэшбэк».

Благодаря этой программе туристы могут получить вовзрат средств в размере:

5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей;

за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей; 10 тысяч рублей за поездку стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей;

за поездку стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей; 15 тысяч рублей за поездку стоимостью выше 75 тысяч рублей.

Чтобы получить эти средства, путешествие необходимо совершить до 20 декабря 2020 года.

Программа касается всех регионов России. Однако для некоторых из них есть исключения. К примеру, в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Республике Алтай и Алтайском краю, Ставропольском краю, Калининградской области программа будет действовать только с 1 октября из-за повышенного спроса на эти направления.

Для того чтобы воспользоваться этой программой, с 21 по 28 августа нужно зайти на портал мирпутешествий.рф и выбрать тур или проживание в отеле на срок от 4 ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей.

Важным условием является онлайн-оплата поездки картой «Мир»

Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов заявил, что программа станет прекрасным опытом стимулирования развития туризма в республике.

Мы будем рады встретить новых гостей и вдохновить их красотой севера. Программа будет действовать на самостоятельных путешественников и на тех, кто открывает богатства нашей республики с помощью туроператоров. Участникам вернут до 20% стоимости поездки, - заявил Сергей Емельянов.

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