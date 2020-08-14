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Отмена звонков и запрет на свободное перемещение: что ждет школьников Коми с 1 сентября

Отмена звонков и запрет на свободное перемещение: что ждет школьников Коми с 1 сентября

14 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / В Роспотребнадзоре рассказали, как изменится жизнь школьников с 1 сентября
Детям, возможно, придется сидеть весь день в одном кабинете

1 сентября в Коми планируются открыть все учебные заведения. Но школьников ждут изменения, которые заметно изменят процесс. Подробнее о том, чего ждать ученикам, рассказали специалисты республиканского Роспотребнадзора, пишет «Комиинформ»

Контроль температуры

Перед 1 сентября во всех школах Коми проведут дезобработку. У входа в учебное заведение детям будут измерять температуру. Если она окажется выше 37 градусов, школьника отправят домой. К занятиям его допустят только после полного выздоровления и только со справкой. 

Отмена звонков

Рассматривается вариант отмены звонков в школах и разделения по времени начало уроков у разных групп школьников. Пример:

  • у 1, 3, 5 и 7 классов уроки будут начинаться в 08.00,
  • у 2, 4, 6 и 8 классов - в 08.15,
  • у 9, 10 и 11 классов - в 08.30.

Как конкретно будут разделяться потоки учеников, каждой школе нужно будет решить самостоятельно, после анализа загруженности учителей и классов.

Один кабинет

Каждый класс будет учиться в одном кабинете, который за ним закрепят. Исключение сделают только для уроков физики, химии, биологии и физкультуры. Преподаватели остальных предметов будут сами ходить из кабинета в кабинет. Также им не придется носить маски. 

Столовая

Школьников обеспечат горячим питанием. Работники столовой и кухни обязательно будут носить маски и перчатки. Из-за разницы во времени начала уроков потоки учеников в столовую разделятся автоматически. 

Запрет перемещений

Помещения школ будут тщательно проветривать, также в них установят рециркуляторы воздуха. Вопрос с переменами еще не решился. Возможно, детям запретят свободное перемещение по школе, и им придется весь день проводить в одном кабинете. 

Больше времени в школе

Длительность учебного процесса увеличится. Возможно, увеличится количество вторых смен в школах. Но уроки не будут заканчиваться позже 20.00 - это предельное время проведения образовательного процесса. 

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Комментарии 1

23 минуты назад Анна
совсем взбесились!
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