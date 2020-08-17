Выяснилось, закроются ли ТЦ в случае второй волны пандемии

В правительстве прорабатывают рекомендации для торговых центров, чтобы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации они могли остаться открытыми. Об этом «Известиям» заявили в Минпромторге и Минэкономразвития. Не останавливать деятельность моллов чиновников попросил Российский совет торговых центров (РСТЦ). С соответствующим предложением организация обратилась к главе Минэка Максиму Решетникову.

Ограничительные мероприятия во время первой волны пандемии коронавируса негативно сказались на торговой отрасли. По оценкам РСТЦ, к сентябрю прямые убытки каждого ТЦ достигнут 80-100 млн рублей. Новый карантин застанет их в обескровленном состоянии.

В такой ситуации, если торговые центры закроют даже ненадолго, вторую волну они могут не пережить. В итоге сотрудники моллов потеряют работу, люди – места для шоппинга и развлечений, подчеркнула управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова.

Поэтому РСТЦ обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть действующие санитарные нормы, чтобы не закрывать ТЦ в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В Минпромторге «Известиям» заявили, что ведомство совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность сохранения работы всех магазинов, в том числе в составе моллов, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор о возможности разработки рекомендаций для организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не закрывать ТЦ, сказали "Известиям" в ведомстве.

Напомним также, Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Это анонсировал в беседе с РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой», — пояснил он. Специалист подчеркнул, что это связано с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.

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