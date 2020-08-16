В России анонсировали дату массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Это анонсировал в беседе с РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой», — пояснил он. Специалист подчеркнул, что это связано с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.

Гинцбург подчеркнул, что после этого все вакцины пойдут для граждан страны. По оценке ученого, задержка продлится две-три недели, может быть, месяц. Минздрав России зарегистрировал вакцину под названием «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Первыми вакцинацию пройдут медики, однако большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. Предполагалось, что в гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.

На 16 августа в регионе лабораторно подтверждено 6083 (+31) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 4898 (+0) человек. Умерли 76 пациентов (+0).

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