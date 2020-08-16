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9400 рублей: Россиянам пообещали массовый рост пенсий

9400 рублей: Россиянам пообещали массовый рост пенсий

16 августа 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
У каждого региона показатель свой, а значит, и повышение будет разным

Российским пенсионерам готовят повсеместное повышение пенсионных выплат. Это станет возможным после увеличения размера прожиточного минимума в стране. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, сообщает PRIMPRESS.

Министерство труда и социальной защиты РФ ранее опубликовало документ, которым предлагается установить новую величину прожиточного минимума во 2-м квартале 2020 года. Так, прожиточный минимум пенсионера должен вырасти до 9422 рублей, то есть на 5,3 процента.

Вместе с этим показателем должны подрасти и пенсии, объясняет Бибикова. Ведь размер прожиточного минимума напрямую влияет на размер большинства пенсий пожилых граждан в регионах. Причем у каждого региона этот показатель свой, а значит, и повышение будет разным.

«Пенсия неработающего пенсионера в Российской Федерации не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. А поскольку ежегодно при принятии бюджета субъекты РФ устанавливают также свой прожиточный минимум, ориентируясь при этом на федеральный, то рост этого показателя отразится на размере пенсии. Минимальные размеры выплат могут быть увеличены не менее чем на эту сумму – то есть на 5,3 процента», – сказала Бибикова в разговоре с «Парламентской газетой».

Напомним, в среднем по стране размер «пенсии мечты» составляет 59 тысяч рублей в месяц, выше всех запросы у москвичей - 92 тысячи. Накопить самому на желаемую пенсию реально, но для этого потребуется время, выдержка и финансовая грамотность.

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Пенсия

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