«Ловят не мошенников, а безобидного мужика»: сыктывкарцы о задержании одинокого пикетчика

9 августа у памятника Ленину на Стефановской площади пожилой мужчина стоял в одиночном пикете. Но мирную акцию прервали четверо полицейских, которые скрутили пикетчика, использовав электрошокер. Портал PG11.ru выяснил, что об этом думают сыктывкарцы.

Большинство комментаторов в официальном сообществе портала PG11.ru «ВКонтакте» поддерживают мужчину и уверены, что он не совершил ничего противозаконного:

- Защищают власть от народа... - Nikolay Grigorievich.

- Вот она, свобода слова. Высказал - получил по шапке. Он никому там не навязывал свое мнение, не бегал, не агитировал. Тихо, спокойно стоял и никого не трогал, - рассказал Dead Fear.

- Где же свобода слова, о которой так много говорят? Нас как стадо загоняют, а мы терпим. И вот это «слуги народа»? Скорее, мы рабы у них, - Антон Югов.

- Коррупционеров и мошенников ловить не способны, а безобидного мужика проще простого, ума не надо, - Сергей Щербаков.

- Когда сам сочиняешь законы, очень легко сделать так, чтобы все, кто тебе не нравится, по росчерку пера превратились в нарушителей или преступников, - Phil Cloudjumper.

- Он совсем уже обнаглел, правду на плакатах писать, - Егор Попович.

Но есть и противоположные мнения:

- А на что он надеялся? Думал, его орденом трудового знамени наградят и в санаторий в Ессентуки отправят по профсоюзной путевке? Пусть каждый знает, что если он решит идти против власти, то жди беды. Либо сиди дома, смотри телек и не лезь в политику; либо рисуйся на площадях с плакатиками, но огребай; либо уходи в подполье и вреди буржуям тайно, рискуя свободой, здоровьем или даже жизнью. Но ради фоток для социальных сетей подставлять свою не вечную тушку - это верх идиотизма, - написал пользователь с ником Skazka Na-Noch.

- А что, он не в курсе, что бывает за неподчинение представителям власти? Это называется провокацией, - Светлана Шехонина.

Напомним, в УМВД по Сыктывкару сообщили, что действия сотрудников полиции в этом эпизоде были законны. Как отметили специалисты, мужчина нарушил порядок проведения пикетирования - он проводил его на Стефановской площади, где это делать запрещено, так как она попадает под территорию, прилегающую к зданиям, где расположены Конституционный и Арбитражный суды Коми.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч.5 ст.20.2 КоАП РФ. По ней предусматривается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательные работы сроком до 40 часов. Также на мужчину составили административный протоколо по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». За эту статью предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток.

Также напомним, что 6 ноября 2019 года Конституционный суд России признал запрет на митинги на Стефановской площади незаконным. Тем не менее, с того момента власти города не согласовали ни одно публичное мероприятие на главной площади столицы Коми.

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