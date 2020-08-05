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В бюджете Коми закончились деньги на выплату пособий по безработице: правда ли это

В бюджете Коми закончились деньги на выплату пособий по безработице: правда ли это

05 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com/ В бюджете Коми закончились деньги на выплату пособий по безработице: правда ли это
В центре занятости населения продолжают не отвечать на звонки

В нашу редакцию поступила информация, что в республиканском бюджете закончились деньги на выплату пособий по безработице. Портал PG11.ru узнал, так ли это на самом деле. 

Сыктывкарка Анастасия Бондарь обратилась в редакцию портала PG11.ru со своей проблемой. По ее словам, ей до сих пор не выплатили положенное пособие по безработице. 

Я закончила учебу и пока что не устроилась на работу. Мне назначили пособие 6 июля. И все время говорили, что до конца месяца все выплатят. Но денег до сих пор не пришло! А дозвониться до нашего ЦЗН вообще невозможно. Мне кажется, Путин взял бы трубку быстрее. 

Анастасия отмечает, что в центре занятости населения ей заявили, что денег на выплату пособий нет, так как они закончились в республиканском бюджете. С похожей проблемой столкнулся сыктывкарец Кирилл Оверин. По его словам, выплаты ему постоянно просрачивают, а конкретной информации по ним получить он не может.

Наш ЦЗН вообще работает черт пойми как! Затягивают с выплатами вплоть до 26 дней, не могут объяснить когда производятся выплаты и какие суммы. Дозвониться до них вообще невозможно, - заявляет Кирилл Оверин.

Мы спросили у сыктывкарцев, сталкивались ли они с проблемами, связанными с выплатами пособия по безработице. 

Ольга Козлитина 

Выплачивают, но меньше чем должно быть

Вероника Мишарина

Мне сказали что деньги закончились из-за того, что число безработных и сама выплата увеличились в 6-7 раз. Поэтому государство не справляется с таким количеством выплат.

Оксана Денисова

ЦЗН не знали, что в Коми столько безработных? Они в розовых очках уже десятки лет! А тут наплыв. Вот так реальная безработица вылезает. А денег платить жалко.

Дарья Крачун

Это просто ужас какой то! Это они так специально говорят, потому что не может быть такого. Им все равно на тех кто потерял работу, главное что они свою зарплату получают.

В сыктывкарском центре занятости населения опровергли поступившую информацию. Сотрудники ЦЗН отмечают, что выплаты продолжают проводиться в обычном режиме.

Это не первая сложная ситуация с центром занятости населения. Нашей читательнице пришлось «отвоевывать» положенные ей средства.

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