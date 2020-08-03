Наконец-то идем в кино: афиша свежих фильмов в кинотеатрах Сыктывкара

С сегодняшнего дня в Коми возобновляют работу кинотеатры при выполнении противоэпидемических мероприятий. Работники киносетей будут осуществлять контроль температуры сотрудников и посетителей, ограничивать доступ в служебные помещения кинотеатров, носить маски и перчатки и обеспечивать дистанцию между посетителями. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку самых свежих и интересных фильмов, которые сейчас идут в кинотеатрах.

«Мой шпион» (12+)

Грозный агент ЦРУ Джей-Джей, работающий под прикрытием, пытается совладать со смышленой девятилетней девочкой Софи, заснявшей его на телефон во время важного задания. Софи обещает не выдавать спецагента при условии, что тот поможет ей стать шпионкой.

Кинопоиск: 6

IMDb: 6.3



«Побег из Претории» (16+)

Двое борцов за свободу отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в «Претории». Вместе с другими узниками они планируют дерзкий и опасный побег. Но придумать план – это только первый шаг. Шаг второй – реализация плана!

Кинопоиск: 6.7

IMDb: 6.8

«Лесси. Возвращение домой» (6+)



По стечению обстоятельств молодую колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье. Однако Лесси, храня память о своем настоящем друге, сбегает из особняка, чтобы побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте по дороге домой…

КиноПоиск: 7,7

IMDb: 7,1

«Хэппи-энд» (18+)



Загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером. Однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается без ответа: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?

«Русалка в Париже» (12+)

Он — талантливый артист с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Однако его сердце — неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек Парижа. Всё изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин…

IMDb: 7,2

«#ЯЗдесь» (18+)



Французский шеф-повар Стефан знакомится в сети с корейской художницей Су. Бурная переписка вдохновляет, и он решает поехать в Сеул, но возлюбленная не встречает его в аэропорту. Стефан ждет ее в терминале. Он очаровывает всех и становится интернет-сенсацией, знаменитым «французским любовником». Но что ждет его за дверями аэропорта?

КиноПоиск: 5,8

IMDb: 6,1

«Основатель» (12+)

Фильм о том, как создавалась самая известная в мире сеть ресторанов Макдоналдс. Зрителю предстоит узнать яркую и загадочную историю Рэя Крока, который из продавца-неудачника превратился в миллиардера и легенду.

КиноПоиск: 7,3

IMDb: 7,2

«Дружить по-русски» (18+)



Если ты родился во Франции, но c русской душой — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт Шпагина с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы. И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь: русские своих не бросают!

КиноПоиск: 6

IMDb: 5,7

