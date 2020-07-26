С 3 августа в Коми снова заработают кинотеатры

Сотрудники центров обеспечат безопасность зрителей
С 3 августа в Коми снова заработают кинотеатры26 июля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото shutterstock.com
Врио главы Республики Коми снова смягчил ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. В этот раз разрешили работать кинотеатрам.
С 3 августа 2020 года в Республике Коми возобновляют работу кинотеатры, однако только при выполнении противоэпидемических мероприятий. Работники будут обязаны:
- осуществлять контроль температуры сотрудников и посетителей.
- ограничить доступ в служебные помещения кинотеатров.
- носить маски и перчатки.
- обеспечить дистанцию между посетителями.
Также вновь заработают театры, театральные и концертные организации. Работники таких учреждений смогу проводить репетиции без участия зрителей.
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