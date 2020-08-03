В сыктывкарском Лесозаводе закрывается единственная поликлиника

В сыктывкарском Лесозаводе закрывается единственная поликлиника03 августа 2020
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Узкие специалисты будут принимать только в центральной больнице
В Лесозаводе прекратит работать единственная поликлиника. Портал PG11.ru выяснил причины.
В нашу редакцию поступила жалоба сыктывкарца о том, что в Лесозаводе закрывается единственная работающая поликлиника. Он утверждает, что за медицинской помощью теперь придется ездить в центр города.
Учреждения, в которых оказывают медицинскую помощь, должны быть в шаговой доступности. Куда теперь обращаться жителям Лесозавода? - спрашивает сыктывкарец.
В поликлинике также подтвердили, что они закрываются. По словам сотрудника, весь медицинский персонал переведут на Ленина, 75А. Чтобы попасть на прием к узким специалистам, придется обращаться либо в центральное отделение поликлиники №3, либо в республиканскую больницу.
Напомним, что в Лесозаводе закончили строительство новой поликлиники «Полимедика». Прием в ней должен быть бесплатным за счет ОМС. Однако Минздрав Коми не разрешил ей работать.
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03 августа 2020, 10:40
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