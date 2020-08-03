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В сыктывкарском Лесозаводе закрывается единственная поликлиника

В сыктывкарском Лесозаводе закрывается единственная поликлиника

03 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
foto-planeta.com
Узкие специалисты будут принимать только в центральной больнице

В Лесозаводе прекратит работать единственная поликлиника. Портал PG11.ru выяснил причины.

В нашу редакцию поступила жалоба сыктывкарца о том, что в Лесозаводе закрывается единственная работающая поликлиника. Он утверждает, что за медицинской помощью теперь придется ездить в центр города. 

Учреждения, в которых оказывают медицинскую помощь, должны быть в шаговой доступности. Куда теперь обращаться жителям Лесозавода? - спрашивает сыктывкарец.

В поликлинике также подтвердили, что они закрываются. По словам сотрудника, весь медицинский персонал переведут на Ленина, 75А. Чтобы попасть на прием к узким специалистам, придется обращаться либо в центральное отделение поликлиники №3, либо в республиканскую больницу.

Напомним, что в Лесозаводе закончили строительство новой поликлиники «Полимедика». Прием в ней должен быть бесплатным за счет ОМС. Однако Минздрав Коми не разрешил ей работать. 

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