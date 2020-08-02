В России введут еще одно пособие для безработных родителей

Родители, лишившиеся работы, начнут получать по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка с 1 августа. Дополнительные средства на эти цели выделяются из региональных бюджетов, пишет PRIMPRESS.

Если раньше получить деньги могли только те, кто остался без работы до 1 марта, то сейчас выплата положена всем безработным родителям. Для получения денег необходимо встать на учет в центре занятости в качестве безработного. В таком случае гражданин получит минимальный размер пособия по безработице (4500 руб. по РФ), а также 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Ранее мы писали о том, что в России предложили увеличить пособия по безработице. Эксперты считают, что они должны соответствовать уровню средней зарплаты по региону. Таким образом в среднем по России размер пособия, может составлять от 11,7 до 50,7 тыс. рублей в зависимости от региона против 4,5−12,1 тыс. рублей сегодня. При этом на выплату пособий по предложению профсоюзов даже в минимальном размере потребуется около 420 млрд рублей в год.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»