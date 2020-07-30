В России предложили многократно увеличить пособие по безработице

Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России. Об этом 30 июля пишут «Известия».

Свои предложения ФНПР адресовала в письме Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В документе говорится, в частности, что кроме минимальной выплаты безработным, следует определить размер максимальной выплаты. Она должна соответствовать уровню средней зарплаты по региону.

Таким образом, подсчитали в издании, в среднем по России размер пособия, может составлять от 11,7 до 50,7 тыс. рублей в зависимости от региона против 4,5−12,1 тыс. рублей сегодня. При этом на выплату пособий по предложению профсоюзов даже в минимальном размере потребуется около 420 млрд рублей в год.

Предложения ФНПР пообещали изучить в Минтруда России. Там отметили, что размеры пособия по безработице на 2021 год ещё обсуждаются.

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