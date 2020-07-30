Россияне пустили детские пособия на погашение микрозаймов

Россияне пустили детские пособия на погашение микрозаймов30 июля 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Рост числа переводов произошел со второй недели июня
Объем возвратов микрозаймов россиянами увеличился после получения единовременных пособий на детей, пишет РБК со ссылкой на сервис CloudPayments.
Аналитики сервиса изучили обороты 133 микрофинансовых организаций, выдающих и принимающих ссуды онлайн, сообщает издание. По данным CloudРayments, количество погашений онлайн-займов резко снизилось с апреля - в период введения режима самоизоляции. Рост числа переводов произошел со второй недели июня, после объявления о единовременных выплатах на детей.
Кроме того, CloudРayments зафиксировал увеличение возвратов микрозаймов в те даты, когда пособия поступали большому числу россиян. Как сообщают РБК, это подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер», которые входят в топ-10 на российском рынке.
Для оценки влияния пособий на погашение микрозаймов CloudPayments сравнил объем выплат долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы (за 100%) аналитики взяли период с 6 по 12 апреля - первую неделю режима самоизоляции. По данным издания, только со второй недели июня тренд к уменьшению количества выплат сменился на противоположный, но докризисного уровня объемы так и не достигли.
- На наш взгляд, изменение тренда связано с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги, - объяснил РБК гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Вторая волна выплат была в начале июля, в этот период зафиксировано улучшение погашения займов. По данным исследования, объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8%. Пиком погашений стало 1 июля - старт второго этапа выплат пособий, сообщил РБК Спиридонов:
- Если сравнивать с соответствующим периодом мая, объем выплат 1 июля вырос на 107%, а 2 июля - на 80%, - отметил он.
Весной Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.
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