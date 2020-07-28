Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме

Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме

28 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pxhere.com
Мера поможет собрать первоклашек в школу

В Госдуме положительно оценили идею продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, пишет PRIMPRESS.

Депутат нижней палаты Михаил Тарасенко заявил, что такая выплата в августе действительно нужна российским семьям. Он также отметил, что эпидемия коронавируса в РФ еще не закончилась. На некоторых предприятиях до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса, а многие россияне пока так и не нашли работу, которую потеряли из-за пандемии.

Особенно такая выплата пригодилась бы гражданам в преддверии нового учебного года. Общественность также просит произвести еще одну выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Петиция набрала уже более 140 тысяч подписей.

Напомним также, в РФ могут ввести новые ежемесячные выплаты для семей с детьми. Соответствующее предложение в Государственную думу внесла партия «Справедливая Россия». Если инициатива будет принята, то россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет каждый месяц.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Дети

Читайте также: Подборка вакансий для сыктывкарцев с неполным днем и гибким графиком

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

«Тихие убийцы»: названы комнатные растения, опасные для здоровья Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В первый раз на первый курс: сыктывкарский психолог рассказала, как легко адаптироваться к новой среде Читать
сегодня
Яркая внешность и сильный характер: коми депутат заплела себе дреды Читать
сегодня
5 смешных PR-идей от сыктывкарского специалиста, которые сделают вас узнаваемым Читать
Посмотреть все
20 июля «Т Плюс» обеспечил техническую возможность для подачи тепловой энергии на Республиканский стадион в Сыктывкаре
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
16 июля АО «Коми энергосбытовая компания» запустила мобильное приложение «Мой сбыт» на платформе Android
22 июля Блефаропластика: что это за процедура и почему она становится популярной у жителей Коми
вчера Где в Сыктывкаре пообедать вкусно, недорого и сытно?
24 июля Как убрать боль при грыже в позвоночнике? (видео)
22 июля Серия мероприятий, посвященных Международному дню бокса, прошла в Сыктывкаре при поддержке Т Плюс
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru