Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме

В Госдуме положительно оценили идею продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, пишет PRIMPRESS.

Депутат нижней палаты Михаил Тарасенко заявил, что такая выплата в августе действительно нужна российским семьям. Он также отметил, что эпидемия коронавируса в РФ еще не закончилась. На некоторых предприятиях до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса, а многие россияне пока так и не нашли работу, которую потеряли из-за пандемии.

Особенно такая выплата пригодилась бы гражданам в преддверии нового учебного года. Общественность также просит произвести еще одну выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Петиция набрала уже более 140 тысяч подписей.

Напомним также, в РФ могут ввести новые ежемесячные выплаты для семей с детьми. Соответствующее предложение в Государственную думу внесла партия «Справедливая Россия». Если инициатива будет принята, то россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет каждый месяц.

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