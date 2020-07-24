10-тысячные выплаты на детей в России могут стать ежемесячными

В РФ могут ввести новые ежемесячные выплаты для семей с детьми. Соответствующее предложение в Государственную думу внесла партия «Справедливая Россия», пишет riafan.ru.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать выплаты, которые распределяются Пенсионным фондом России, ежемесячными. Если инициатива будет принята, то россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет каждый месяц.

- В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет, - заявил Миронов.

Коми выиграла в конкурсе инновационных социальных программ от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию проекта «Успешная семья» выделят 17,6 миллионов рублей, сообщили в Минтруда Коми. Проект направлен на сокращение бедности семей с детьми. Его планируют реализовать в 2020-2021 годах. Он предусматривает реализацию социальных контрактов и услуг.

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