Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
10-тысячные выплаты на детей в России могут стать ежемесячными

10-тысячные выплаты на детей в России могут стать ежемесячными

24 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Если инициативу примут, россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет

В РФ могут ввести новые ежемесячные выплаты для семей с детьми. Соответствующее предложение в Государственную думу внесла партия «Справедливая Россия», пишет riafan.ru.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать выплаты, которые распределяются Пенсионным фондом России, ежемесячными. Если инициатива будет принята, то россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет каждый месяц.

- В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет, - заявил Миронов.

Коми выиграла в конкурсе инновационных социальных программ от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию проекта «Успешная семья» выделят 17,6 миллионов рублей, сообщили в Минтруда Коми. Проект направлен на сокращение бедности семей с детьми. Его планируют реализовать в 2020-2021 годах. Он предусматривает реализацию социальных контрактов и услуг.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Дети

Читайте также: Центр социальной помощи ищет деньги на подгузники для больных детей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми ожидаются сильные грозы с ливнями и градом Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Сотрудники ГИБДД прямо с рейда доставили сыктывкарца в военкомат (фото) Читать
22 июля
День бокса в Сыктывкаре: как спортсмены переживают эпидемию Читать
22 июля
За что мы платим деньги: все о тарифах ЖКХ в Коми Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
22 июля Как образовательному бизнесу пережить вирусные времена
20 июля «Т Плюс» обеспечил техническую возможность для подачи тепловой энергии на Республиканский стадион в Сыктывкаре
17 июля В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
22 июля Блефаропластика: что это за процедура и почему она становится популярной у жителей Коми
22 июля Серия мероприятий, посвященных Международному дню бокса, прошла в Сыктывкаре при поддержке Т Плюс
Загрузка...

Новости России и мира

21 июля
Названы российские города, из которых разрешат международные перелеты
18 июля
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса в России
18 июля
Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса
14 июля
В ПФР рассказали о надбавках к пенсии за «советский стаж»
05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru