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Провалившийся пол и отсутствие туалета: как сыктывкарцы выживают в аварийных домах

Провалившийся пол и отсутствие туалета: как сыктывкарцы выживают в аварийных домах

28 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Кухня квартиры на Катаева 13а
Администрация города пытается решить эту проблему

Недавно мы писали об инвалиде, который живет в ужасных условиях. По его словам, он обращался в администрацию города за решением этого вопроса. Портал PG11.ru выяснил, как власти помогают людям, которые живут в подобных жилищах.

Инвалид Владимир Юдин, который почти не может ходить, живет в доме на Катаева, 13А. В его доме отключено водоснабжение и газ. Как отмечал сам жилец, ему приходится очень нелегко:

Туалета нет, воды тоже, газовой плитой невозможно пользоваться. Хожу по нужде в урну. Весь дом перекосило. Иногда кажется, что он вот-вот обвалится, - замечает инвалид.

Владимир отмечает, что ранее обращался и в управляющую компанию, и в мэрию. Однако, как отмечает администрация Сыктывкара, подобных заявлений не было зафиксировано:

Владимир Юдин, проживающий на Катаева, 13А, за помощью не обращался. Этот дом был признан аварийным 3 марта 2017 года его планируется сносить. Сейчас ведется работа по предоставлению Владимиру жилого помещения из маневренного фонда для временного проживания, - отмечает пресс-служба администрации.

Мы спросили сыктывкарцев, считают ли они, что власти должны выделять деньги на переселение людей из аварийного жилья.

 

Большинство отметило, что это обязанность государства - обеспечить достойным жильем своих жителей. 

Ольга Елфимова

Вот открытие так открытие. Нет воды, газа, туалета, топят печки и негде помыться. 21-й век на дворе. Так на такое и заработали.

Светлана Шехонина

В такой ситуации нужно писать в прокуратуру и лично Уйбе! Работы конечно у врио главы Коми хватает, но впереди выборы, поможет. А может и просто по-человечески.

Phil Cloudjumper

Нужно, чтобы те, кто проголосовал за поправки, помнили: такое качество жизни, как на фото, тоже закреплено в конституции, которую они поддержали. Не в конкретных формулировках, а в принципе.

Сейчас в Сыктывкаре 141 дом признан аварийным. 31 марта 2019 года в Республике Коми утверждена программа помощи сыктывкарцам, проживающим в аварийных домах. В нее включены многоквартирные дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Соответственно, дом на Катаева 13А под эту программу не попадает. В администрации отметили, что средств на переселение этого дома пока что нет.

21 июля всем жильцам этого дома направлены уведомления с предложением временного жилья по адресу: улица Промышленная, дом 15, улица Общественная, дом 11, - отмечает пресс-секретарь администрации.

Мы позвонили инвалиду Владимиру Юдину, чтобы узнать, как проходить переселение. Мужчина рассказал, что ему поступило письмо совершенно другого характера.

Мне пришло подверждение о том, что мой дом действительно признан аварийным. Однако там написано, что мое переселение планируется после 2025 года. Никакого предложения о переселении во временное жилье не было, - отмечает Владимир. 

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ЖКХ

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Комментарии 3

18 минут назад Павел
Ну нельзя чтобы люди жили в таких условиях!
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17 минут назад Гугар
взял бы просто да заработал на жилье.
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17 минут назад Дарья
хрень какая то
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