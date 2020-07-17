«Хожу по нужде в урну»: сыктывкарский инвалид живет в нечеловеческих условиях (фото)

В доме, который абсолютно не пригоден для жизни, проживает сыктывкарский инвалид. Журналист портала PG11.ru посетил жилище мужчины, чтобы понять, насколько все плохо.

Дом на Катаева 13А

Снаружи дом находится в ужасном состоянии. Кажется, что он развалится. Видно, что многие окна заколочены, а где-то и вовсе выбиты.

В этом доме живет 65-летний инвалид Владимир Юдин. Пожилой мужчина практически не может ходить.

Было дело, в драке ударили меня ножом в спину. Вот ноги и отказали, еле хожу. Из-за этого такие условия жизни кажутся еще хуже, - отмечает Владимир.

Родственники мужчины привезли его в Сыктывкар в 2011 году и сразу же поселили в этот дом, так как он сам содержать себя не мог. В хозяйстве ему помогает жена. Однако, как отмечает Владимир, помочь тут есть мало чем.

Туалета нет, воды тоже, газовой плитой невозможно пользоваться. Хожу по нужде в урну. Весь дом перекосило. Иногда кажется, что он вот-вот обвалится, - замечает инвалид.

Владимир заявляет, что ранее обращался и в управляющую компанию, и в мэрию. По его словам, несколько лет назад к нему приходили из администрации, делали снимки, обещали все исправить. Однако как можно заметить, солидных изменений в уровне жизни инвалида не случилось.

Я сильный мужик, прорвусь. Жена помогает как может. Просто обидно, что с коми человеком так могут поступить, - заявляет Владимир.

Этим домом занимается УК «Жилсервис». Однако не по одному из телефонов, указанных на официальном сайте, до них невозможно дозвониться. Мы отправили запрос в администрацию Сыктывкара, на момент публикации ответа не поступило.

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