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Начало учебного года в России пройдет в обычном формате

Начало учебного года в России пройдет в обычном формате

27 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
При организации учебного процесса применят опыт проведения ЕГЭ

Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

- Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, - сказал министр. 

Кравцов уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена.

- Все требования Роспотребнадзора будут учтены, - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.

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Школа

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