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«Тихие убийцы»: названы комнатные растения, опасные для здоровья

«Тихие убийцы»: названы комнатные растения, опасные для здоровья

27 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pexels.com / Монстера - крупные тропические растения
Зачастую они больше опасны для домашних животных

Специалисты назвали пять популярных комнатных растений, которые могут представлять опасность для здоровья, пишет ren.tv Среди них оказались весма неожиданные представители, котоыре, возможно, есть дома даже у наших читателей.

Часто в домах или общественных помещениях можно встретить растение кротон. Это растение относится к семейству молочайных и содержит едкий белый сок в листьях и стеблях. Жидкость на вкус очень горькая, так что человек не сможет проглотить смертельную дозу, однако при попадании на кожу или в глаза может возникнуть ожог.

Диффенбахия также популярна из-за своей неприхотливости, однако сок этого растения может вызывать отечность горла, паралич голосовых связок, проблемы с ЖКТ и даже с сердцем.

Монстера имеет на своих листьях микроскопические шипы, которые могут поранить детей или домашних животных.

Плющ также опасен, особенно для домашних животных, которые привлекаются его яркими листьями.

Цикламен, или альпийская фиалка, представляет опасность своими ядовитыми клубнями для домашних животных.

Напомним также, недавно врачи назвали продукты, которые угробят здоровье и приведут к инфаркту. Пища напрямую связана со многими факторами риска сердечных приступов. По мнению медиков, есть ряд продуктов, которые нужно немедленно исключить из рациона. В группе риска - граждане с отягощенной наследственностью, курящие и те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Подробнее об этом читайте ПО ССЫЛКЕ.

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Здоровье

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