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Названы продукты, которые приводят к смертельному инфаркту

Названы продукты, которые приводят к смертельному инфаркту

25 июля 2020 Возрастное ограничение: 12+
pixabay.com
В группе риска - граждане с отягощенной наследственностью

Врачи назвали продукты, которые угробят здоровье и приведут к инфаркту. Пища напрямую связана со многими факторами риска сердечных приступов, отмечают специалисты, пишет amurmedia.ru

По мнению медиков, есть ряд продуктов, которые нужно немедленно исключить из рациона. В группе риска - граждане с отягощенной наследственностью, курящие и те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Как уточняют врачи: насыщенные жиры и трансжиры повышают уровень холестерина в крови и частоту сердечных приступов.

Медики выяснили, что риск сердечного приступа увеличивает обычная соль, поскольку она удерживает излишки жидкости в организме, создавая дополнительную нагрузку на сердце.

Первый шаг к здоровью - уменьшение количества соли в пище, отмечают специалисты. Поэтому необходимо убрать из ежедневного меню консервированные или обработанные продукты: готовые супы, выпечку и замороженные обеды. Нечего делать на столе и подслащенным напиткам, а также красному мясу.

Зато полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, наоборот, снижают риск инфаркта, передает Express. Вместо вредных продуктов врачи рекомендуют включить в рацион оливковое и льняное масло, орехи, авокадо, мясо птицы, рыбу и рыбий жир.

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