Сообщение о бомбе в сыктывкарском торговом центре оказалось шуткой

Утром 26 июля в Сыктывкаре оцепили торговый центр «Макси» по подозрению в минировании. На место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.

Как сообщает «БНК», утром на номер 112 пришло сообщение о бомбе в торговом центре «Макси». Сотрудники обследовали здание и не обнаружили угрозы. Посетителей и работников центра запустили обратно. По факту ложного сообщения о минировании проводится проверка.

Личность звонившего установлена, его доставили в дежурную часть. Как отметили сотрудники МВД, подозреваемый утверждает, что неудачно пошутил.

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