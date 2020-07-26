Сообщение о бомбе в сыктывкарском торговом центре оказалось шуткой

Подозреваемого доставили в дежурную часть
Сообщение о бомбе в сыктывкарском торговом центре оказалось шуткой26 июля 2020
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Фото: Дарья Лаптева
Утром 26 июля в Сыктывкаре оцепили торговый центр «Макси» по подозрению в минировании. На место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.
Как сообщает «БНК», утром на номер 112 пришло сообщение о бомбе в торговом центре «Макси». Сотрудники обследовали здание и не обнаружили угрозы. Посетителей и работников центра запустили обратно. По факту ложного сообщения о минировании проводится проверка.
Личность звонившего установлена, его доставили в дежурную часть. Как отметили сотрудники МВД, подозреваемый утверждает, что неудачно пошутил.
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26 июля 2020, 16:00
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