В Сыктывкаре эвакуировали торговый центр

В Сыктывкаре эвакуировали крупный торговый центр. На месте происшествия стоят пожарные машины, скорая помощь и сотрудники полиции.

Работница торгового центра «Макси» Дарья Лаптева сообщает, что шла на работу и увидела, что на парковке торгового центра практически нет машин, а другие сотрудники стоят на улице. Девушка отмечает, что возле вокруг здания ходят кинологи с собаками.

Вообще непонятно, что происходит. Всех эвакуируют из здания, приехали пожарные и скорая помощь. Скорее всего это либо учения, либо пришло сообщение о бомбе, - сообщает сыктывкарка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, информации об этом происшествии пока нет.

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