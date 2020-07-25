В России молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир

В России молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир25 июля 2020
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На реализацию программы выделено 5 млрд рублей
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, пишет URA.RU.
«Программа „Обеспечение доступным и комфортным жильем“ предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Для получения выплат супруги не должны быть старше 35 лет. Отмечается, что эти средства можно использовать для рефинансирования ипотеки. На реализацию программы выделено 5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в селах. Кроме этого, власти выделят 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма в РФ.
Напомним также, в РФ могут ввести новые ежемесячные выплаты для семей с детьми. Соответствующее предложение в Государственную думу внесла партия «Справедливая Россия». Если инициатива будет принята, то россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет каждый месяц.
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25 июля 2020, 14:46
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