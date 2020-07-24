Первоклассникам Коми подарят особенные дневники

24 июля в общественном клубе «Рассвет» прошла презентация «Дневника первоклассника Республики Коми». Его в подарок получат абсолютно все первоклассники, которые пойдут в школы 1 сентября.

По словам руководителя клуба Захара Волоктитина, «Дневник» — это хороший и знакомый всем проект, который реализуется уже седьмой год в регионе. С этим согласилась и министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова, которая добавила, что дневники ждут не только ученики, но и учителя – для педагогов дневники – это форма общения со школьниками.

- Именно поэтому мы пока не готовы полностью перейти на электронные дневники. Особенно в младших классах бумажные носители помогают порой наладить общение между учителем и учеником, воспитать дисциплину, а детям, безусловно, узнать что-то новое. Такие дневники носят еще и познавательную функцию, - заметила Наталья Якимова.

Сейчас по заданю Минобразования региона готовится видеоролик для педагогов, в котором будут представлены варианты того, как организовать в День Знаний праздничные занятия с первоклассниками, используя новый дневник.

Как рассказала член общественной палаты России, директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова, каждый дневник школьника в течение этих семи лет был посвящен отдельной тематике. Текущее издания посвящено 100-летию региона. На страницах дневника ученики ознакомятся с гимнами России и Коми, основными историческими вехами региона. В целом узнают много нового и интересного о малой родине. По словам Чураковой, информация бралась из нескольких источников, с ней работал целый ряд ученых.

- За достоверность информации, опубликованной в дневнике, мы отвечаем, - добавила Анна Чуракова.

По ее словам, тиража «Дневника первоклассника» хватит для того, чтобы подарок достался абсолютно всем тем, кто впервые переступит порог школы. Отметим, что всего в школы Коми пойдут в 2020 году 11 тысяч первоклассников.

Директор СОШ №12 Екатерина Маркина поблагодарила инициаторов проекта за «Дневник первоклассника», а также добавила, что поступают регулярные обращения от пятиклассников и их родителей с просьбой сделать такой же дневник для них.

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