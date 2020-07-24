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Диетолог назвала простой способ похудеть и не нервничать

Диетолог назвала простой способ похудеть и не нервничать

24 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Его применение в течение 15-20 минут стимулирует краткосрочную память

Жевательная резинка поможет помочь снизить вес и снизить уровень стресса. Об этом заявила главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.

Как передает «Лента», жующий жевательную резинку человек реже устраивает себе перекусы, потому что, работая жевательными мышцами, человек тем самым контролирует тягу к еде. При этом сам процесс жевания - это в том числе и сжигание калорий.

Также доктор назвала ритмичные движения челюстью одним из способов справиться со стрессом.  При этом диетолог объяснила, что жвачка может изменять вкусовое восприятие:

- Мятная жевательная резинка, например, сильно стимулирует вкусовые рецепторы, и сразу после нее многие продукты приобретают неприятный привкус, — считает она. 

Стародубова в очередной раз обратила внимание, что жевательная резинка способствует стимуляции слюноотделения, а это предотвращает кариес и болезни десен, так как слюна смывает остатки пищи, а содержащиеся в ней вещества останавливают размножение бактерий. Жевание «резинки» полезно учащимся и всем работникам умственного труда, потому что жевание в течение 15-20 минут стимулирует краткосрочную память.

Но выбирая жевачку, нужно обращать внимание на те, которые не содержат сахар, и жевать ее дважды в день по 15 минут. В противном случае жвачка может принести вред: привести к нарушениям артикуляции, головным болям, послаблениям стула, развитию кариеса и проблемам с пломбами, коронками, мостами, винирами и зубными имплантами.

Кстати, недавно Испанский диетолог Айтор Санчес отметил, что яйца можно смело включить в рацион при похудении. При этом специалист объяснил, что яйца не имеют каких-то особенных свойств, связанных с похудением. Но потребление этого белкового продукта действительно связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения.

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Здоровье

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