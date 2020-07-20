Назван самый обычный продукт, который поможет победить лишний вес

Назван самый обычный продукт, который поможет победить лишний вес20 июля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Как отметил специалист, сама по себе эта пища не сделает вас худым
Испанский диетолог Айтор Санчес, отвечая на распространенные вопросы читателей La Vanguardia, отметил, что яйца можно смело включить в рацион при похудении.
При этом специалист объяснил, что яйца не имеют каких-то особенных свойств, связанных с похудением. Но потребление этого белкового продукта действительно связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения.
- Это правда, что увеличение потребления белка, особенно полученного от питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться. Таким образом снижается общее потребление калорий, - отметил специалист. Айтор Санчес также посоветовал есть яйца на завтрак - белок и другие составляющие простого и доступного продукта помогают с утра «зарядить» организм необходимыми питательными веществами, пишет «РГ».
Кстати, недавно хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. Подробнее об этом читайте по ССЫЛКЕ.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Комментарии 0