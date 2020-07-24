Выборы в сентябре продлятся три дня

Досрочное голосование осенью пройдет в течение 12 часов 11 и 12 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, это решение - «требование времени», поскольку несмотря на то, что пандемия на излете, ситуация в разных регионах разная, принимать все меры безопасности просто необходимо. Она пояснила, что могут применяться следующие дополнительные формы организации голосования: досрочное голосование в помещении для голосования, досрочное голосование вне помещения для голосования, досрочное голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования, досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

- Досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования и проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени, - говорится в проекте порядка голосования, рассмотренном на заседании ЦИК.

Как пояснила Памфилова, речь идет о голосовании в течение 12 часов 11 и 12 сентября:

С 11 предлагается форма голосования досрочного... Именно в эти два дня дополнительные формы, способы голосования. И время у нас будет не так, как досрочка обычно проводится, эпизодически, в какое-то ограниченное время, а с 8 до 20 она будет проходить, - сказала она.

Напомним, в Коми в эти дни будут выбирать нового главу республики и депутатов в Госсовет. Среди тех, кто претендовал на место в законодательный орган, есть и необычные личности. Например, масон, военнопленный и насильник. Подробный разбор депутатов читайте ЗДЕСЬ.

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