Эксперимент: пускают ли в сыктывкарские торговые центры без маски

1 июля в Сыктывкаре торговым центрам разрешили вновь работать. Однако соблюдают ли они все санитарные нормы, предусмотренные Роспотребнадзором? Корреспондент портала PG11.ru посетил крупнейший торговый центр в городе, чтобы выяснить это.

На каждом входе в торговый центр стоит охранник. Как заявлялось ранее, он должен проверять наличие масок и перчаток у посетителей. Однако, как отмечает журналист, охранник стоит далеко от входа и не выражает никакой заинтересованности в своей работе.

Внутри торгового центра много посетителей. Почти все без масок.

Журналист посетил несколько магазинов одежды. На входе в каждый стоят антисептики и предупреждения о соблюдении социальной дистанции. Однако не везде это контролируется. Отсутствие маски у покупателей не смущало продавцов, они продавали людям одежду даже без средств индивидуальной защиты. Охранник одного из магазинов одежды Анатолий Баранов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в торговом центре:

Людям все равно, что вокруг эпидемия. Мы пытаемся призывать людей быть разумными, соблюдать дистанцию, носить средства защиты. Даже указ главы Коми на входе есть, чтобы люди могли ознакомиться. Однако они все равно проходят, а я их задержать не могу. Полная безответственность с их стороны, - заявляет Анатолий.

В магазине детских товаров наблюдалось особенно много народу и также большинство посетителей пренебрегло средствами защиты. Сотрудница магазина прокомментировала ситуацию:

Бесит, то что людям плевать на правила. Они не придуманы самими магазинами, а сделаны для их же безопасности. Сотрудники магазина призывают людей соблюдать правила безопасности, но в основном всем безразличны наши просьбы. У нас в штате нет охранника, который бы стоял на входе и контролировал соблюдение масочного режима, - заявляет сотрудница магазина.

Журналист посетил продуктовый магазин торгового центра. Он отмечает, что на входе стоит охранник, однако он проверяет только сумки посетителей, никаких призывов к соблюдению масочного режима не высказывает.

Купить товары в продуктовом магазине без маски также не составило труда. Продавщица «закрыла глаза» на отсутствие у журналиста индивидуальных средств защиты. Администратор продуктового магазина прокомментировала ситуацию:

Мы не имеем права не впускать посетителей в торговый центр и ссылаемся мы на указ от Роспотребнадзора. Наши сотрудники призывают покупателей надевать средства защиты. Приобрести их можно прямо на входе, - заявляет администратор.

Однако так ли это? Действительно ли магазины не могут отказать в обслуживании людям без индивидуальных средств защиты?

Как мы писали ранее, сыктывкарцы ошибочно думают, что имеют полное право посещать магазины и торговые центры без масок и перчаток.

Отсутствие маски в общественных местах - противоправное действие. Статья 20.6.1. о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения гласит:



1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа

на граждан - в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

на должностных лиц - в размере от 10 000 до 50 000 рублей.

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

на юридических лиц - в размере от 100 000 до 300 000 рублей.

2. Действия (бездействия), повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, влекут наложение административного штрафа:

на граждан - в размере от 15 000 до 50 000 рублей.

на должностных лиц - в размере от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

на юридических лиц - в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Иными словами, если продавец будет обслуживать покупателя, который не надел маску, владельцу магазина могут выписать штраф.

Мы спросили у сыктывкарцев, надевают ли они маску в магазинах:

Опрос показал, что большинство жителей столицы соблюдает масочный режим. Однако так же много сыктывкарцев в комментариях под опросом сообщают, что нарушают его.

Журналист портала PG11.ru попросил покупателей без масок прокомментировать свои действия.

Дарья Лаптева, повар

Да достало уже это все. На работе весь день ходим в масках, перчатках, хочется немножко отдохнуть от этого. У меня на самом деле двойное отношение. С одной стороны есть норма обслуживания, сейчас тяжелое время. И если меня просят надеть маску - я надеваю. Однако если всем плевать - то почему мне не должно быть?

Валерий Кузнецов, продавец

Нет больше никаких сил носить маску, а особенно перчатки. Да и опасность уже миновала. Конечно, люди продолжают заражаться, но вакцина уже готова, так что потерпеть осталось недолго.

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