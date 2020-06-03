Спорный вопрос: обязаны ли покупатели надевать маски в магазинах Сыктывкара

В Сыктывкаре введен обязательный масочный режим. Несмотря на это, жители столицы отказываются его соблюдать. Портал PG11.ru разобрался, обязаны ли люди надевать маски в магазинах.

Мы спросили у сыктывкарцев, надевают ли они маску в магазинах:

Опрос показал, что большинство жителей столицы соблюдает масочный режим. Однако так же много сыктывкарцев в комментариях под опросом сообщают, что нарушают его.

Не вижу смысла носить эту маску, тем более многие уже в них ходят по несколько месяцев. Рассадник заразы и только, - заявляет Светлана Ангеловская.

Ну пусть при входе в магазин выдают маски. А если не будут пускать, то только себе в убыток. Должен быть официальный документ, где написано, что маска обязательна, - жалуется Татьяна Муравлева.

Что есть обязательный масочный режим? Как-то он утверждён законодательно? Во всех магазинах написано рекомендательное письмо, - сетует Иван Лапухин

С сыктывкарцами согласна и юрист Нелли Ефименко. По ее словам, продавцы обязаны обслуживать всех: На текущем этапе масочный режим (или иные санитарные требования по обработке помещений и так далее) обязателен для работников сферы услуг, а не для потребителей. Для потребителей ношение масок носит рекомендательный характер. Поэтому продавец не имеет право отказаться в обслуживании клиента.

Как оказалось, отсутствие маски в общественных местах - противоправное действие. Статья 20.6.1. о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения гласит:



1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа

на граждан - в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

на должностных лиц - в размере от 10 000 до 50 000 рублей.

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

на юридических лиц - в размере от 100 000 до 300 000 рублей.

2. Действия (бездействия), повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, влекут наложение административного штрафа:

на граждан - в размере от 15 000 до 50 000 рублей.

на должностных лиц - в размере от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

на юридических лиц - в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Иными словами, если продавец будет обслуживать покупателя, который не надел маску, владельцу магазина могут выписать штраф.

Соответственно, предприниматели оказались в сложной ситуации. Согласно закону, их могут оштрафовать за то, что посетители находятся в помещении без масок. Поэтому магазинам приходится отказывать покупателям и не обслуживать их. И этот отказ будет законным, сообщает Роспотребнадзор.

По словам ведомства, если человек появляется в общественном месте без маски, то он подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Более того, сыктывкарцы, которые не выполняют требования правительства по соблюдению масочного режима, могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 30 000 рублей.

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