Эксперты назвали простые продукты, которые помогут отрастить бороду

Волосы на лице мужчин полностью регулируются гормонами DHT и тестостероном, и потребление определенной пищи повышает уровень этих двух андрогенов. Мечтающим о густой бороде следует включить в рацион яйца, бразильские орехи, изюм и другие продукты, которые способствуют ее росту, пишет medikforum.ru.



Употребляемая пища влияет на многие аспекты работы тела, и один из них – это рост бороды. Эксперты назвали продукты, которые ему способствуют, об этом пишет издание Bold Sky.

Яйца. Являются одним из самых богатых источников биотина, крайнее эффективного питательного вещества в плане роста бороды, плотности и толщины ее волосков.

Являются одним из самых богатых источников биотина, крайнее эффективного питательного вещества в плане роста бороды, плотности и толщины ее волосков. Изюм. Это великолепный природный источник бора – минерала, влияющего на скорость произрастания, крепость волос.

Это великолепный природный источник бора – минерала, влияющего на скорость произрастания, крепость волос. Апельсиновый сок. Витамин С в апельсиновом соке способствует выработке кожного сала – натурального вырабатываемого организмом масла, которое улучшает состояние кожи, делает бороду густой.

Витамин С в апельсиновом соке способствует выработке кожного сала – натурального вырабатываемого организмом масла, которое улучшает состояние кожи, делает бороду густой. Рыба. Жирные кислоты омега-3, которые в изобилии присутствуют в рыбе, способствуют выработке белков в организме, необходимых для роста бороды. Полезно употреблять скумбрию, тунец, лосось, сардины.

Жирные кислоты омега-3, которые в изобилии присутствуют в рыбе, способствуют выработке белков в организме, необходимых для роста бороды. Полезно употреблять скумбрию, тунец, лосось, сардины. Бразильские орехи. Насыщены селеном: этот минерал необходим, если нужно быстро отрастить бороду.

Кстати, недавно Испанский диетолог Айтор Санчес отметил, что яйца можно смело включить в рацион при похудении. При этом специалист объяснил, что яйца не имеют каких-то особенных свойств, связанных с похудением. Но потребление этого белкового продукта действительно связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения.

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