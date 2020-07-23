Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
Названа возможная дата вакцинации от COVID-19 в Коми

Названа возможная дата вакцинации от COVID-19 в Коми

23 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pexels.com
Прививать будут поэтапно и исключительно добровольно

Первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, скорей всего, получит регистрационное удостоверение уже в первой декаде августа, заявил глава Минздрава РФ Александр Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» 22 июля.

Он подчеркнул, что вакцинация будет проводиться поэтапно с учетом категорий риска и, безусловно, добровольно. То есть при личном согласии.

- Сегодня принимается весь комплекс мер для того, чтобы минимизировать риски развития подъема заболеваемости. Но один из важных моментов все-таки – это соблюдение санитарно-гигиенических правил, личной гигиены и приверженность к лечению. В том числе мне хотелось бы отметить, что подготовка к осенне-зимнему сезону требует вакцинации против гриппа. Это тоже для того, чтобы уменьшить риски наслоения инфекций. В том числе мы рекомендуем людям добровольно привиться от пневмококковой инфекции. Она не входит в национальный календарь, но защита создается на пять лет, и это в любом случае еще дополнительный бонус здоровью тем, которые получили пневмококковую инфекцию, - рассказал Александр Мурашко.

О том, что сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса в России возможен с ноября по январь, заявил 22 июля главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- По всей видимости, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 будет. Очевидно, это те же сроки, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях, где-то ноябрь-декабрь, январь, - сказал он.

По его словам, выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, поскольку вирус, циркулируя среди населения, адаптируется к человеку и снижает свою вирулентность.

- Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, несомненно. Каждый год мы видим одну-две новые инфекционные болезни, - пояснил Николай Брико.

Напоминм, на 22 июля в Коми лабораторно подтверждено 4866 (+47) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2963(+97) человек. Новых летальных на зарегистрировано.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Здоровье Коронавирус

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми ожидаются сильные грозы с ливнями и градом Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
День бокса в Сыктывкаре: как спортсмены переживают эпидемию Читать
вчера
За что мы платим деньги: все о тарифах ЖКХ в Коми Читать
21 июля
Сыктывкарец рассказал, что сейчас происходит в Белоруссии Читать
Посмотреть все
17 июля В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
20 июля «Т Плюс» обеспечил техническую возможность для подачи тепловой энергии на Республиканский стадион в Сыктывкаре
Загрузка...

Новости России и мира

21 июля
Названы российские города, из которых разрешат международные перелеты
18 июля
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса в России
18 июля
Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса
14 июля
В ПФР рассказали о надбавках к пенсии за «советский стаж»
05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru