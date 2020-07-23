Названа возможная дата вакцинации от COVID-19 в Коми

Первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, скорей всего, получит регистрационное удостоверение уже в первой декаде августа, заявил глава Минздрава РФ Александр Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» 22 июля.

Он подчеркнул, что вакцинация будет проводиться поэтапно с учетом категорий риска и, безусловно, добровольно. То есть при личном согласии.

- Сегодня принимается весь комплекс мер для того, чтобы минимизировать риски развития подъема заболеваемости. Но один из важных моментов все-таки – это соблюдение санитарно-гигиенических правил, личной гигиены и приверженность к лечению. В том числе мне хотелось бы отметить, что подготовка к осенне-зимнему сезону требует вакцинации против гриппа. Это тоже для того, чтобы уменьшить риски наслоения инфекций. В том числе мы рекомендуем людям добровольно привиться от пневмококковой инфекции. Она не входит в национальный календарь, но защита создается на пять лет, и это в любом случае еще дополнительный бонус здоровью тем, которые получили пневмококковую инфекцию, - рассказал Александр Мурашко.

О том, что сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса в России возможен с ноября по январь, заявил 22 июля главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- По всей видимости, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 будет. Очевидно, это те же сроки, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях, где-то ноябрь-декабрь, январь, - сказал он.

По его словам, выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, поскольку вирус, циркулируя среди населения, адаптируется к человеку и снижает свою вирулентность.

- Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, несомненно. Каждый год мы видим одну-две новые инфекционные болезни, - пояснил Николай Брико.

Напоминм, на 22 июля в Коми лабораторно подтверждено 4866 (+47) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2963(+97) человек. Новых летальных на зарегистрировано.

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