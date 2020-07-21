Названы российские города, из которых разрешат международные перелеты

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, сообщают «Известия».

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Собеседник «Известий» в одном из аэропортовых холдингов отметил, что воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт.

- Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции, - рассказали в крупной российской воздушной гавани.

На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны. При этом дата начала международных полетов до сих пор не определена.

Напомним также, «Комиавиатранс» возобновляет пассажирские авиаперевозки по маршрутам «Сыктывкар – Печора – Инта – Печора – Сыктывкар» и «Сыктывкар – Ухта – Усинск – Ухта – Сыктывкар». Авиасообщение по маршруту возобновится 21 июля с периодичностью 2 раза в неделю (по вторникам и четвергам). Билеты поступили в продажу с 7 июля.

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