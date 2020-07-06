В Коми возвращается внутреннее авиасообщение

«Комиавиатранс» возобновляет пассажирские авиаперевозки по маршрутам «Сыктывкар – Печора – Инта – Печора – Сыктывкар» и «Сыктывкар – Ухта – Усинск – Ухта – Сыктывкар». Об этом жителям региона сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

Авиасообщение по маршруту «Сыктывкар – Печора – Инта – Печора – Сыктывкар" возобновится 21 июля с периодичностью 2 раза в неделю (по вторникам и четвергам). Билеты поступят в продажу с 7 июля.

Авиарейсы по направлению «Сыктывкар – Ухта – Усинск – Ухта – Сыктывкар» возобновятся после улучшения эпидемиологической обстановки в Усинске.

Также по просьбам жителей Усть–Цилемского района в июле–августе текущего года увеличится частота авиарейсов по маршруту «Сыктывкар – Усть–Цильма – Сыктывкар». Вылеты из столицы Коми будут осуществляться пять раз в неделю, вместо двух.

Как сообщили в Минпроме Коми, рейсы планируется выполнять на самолётах L–410.

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